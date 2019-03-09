Врагами были только мы, – украинские журналисты о работе СМИ в аннексированном Крыму
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в 2014 году Россия захватила Крым, не скрывая этого. Украинские журналисты рассказали, как их били, бросали в багажник авто, надевали мешки на голову и наручники. Они работали на полуострове во время аннексии на свой страх и риск чтобы донести информацию обществу.
Также в выпуске:
Как происходила блокировка украинских медиа в Крыму.
На журналистов давили психологически и физически из-за выполнения своей работы.
Пророссийская пропаганда переманивала украинских журналистов.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Смотрите полный выпуск программы на 24 канале в 18:00 и читайте на сайте в 18:40.
Источник: 24 канал
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