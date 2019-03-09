Врагами были только мы, – украинские журналисты о работе СМИ в аннексированном Крыму

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в 2014 году Россия захватила Крым, не скрывая этого. Украинские журналисты рассказали, как их били, бросали в багажник авто, надевали мешки на голову и наручники. Они работали на полуострове во время аннексии на свой страх и риск чтобы донести информацию обществу.

Также в выпуске: Как происходила блокировка украинских медиа в Крыму. На журналистов давили психологически и физически из-за выполнения своей работы. Пророссийская пропаганда переманивала украинских журналистов. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин. Смотрите полный выпуск программы на 24 канале в 18:00 и читайте на сайте в 18:40.