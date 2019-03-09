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      Врагами были только мы, – украинские журналисты о работе СМИ в аннексированном Крыму

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      Аннексия Крыма глазами журналистов
      Аннексия Крыма глазами журналистов / detector.media

      В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в 2014 году Россия захватила Крым, не скрывая этого. Украинские журналисты рассказали, как их били, бросали в багажник авто, надевали мешки на голову и наручники. Они работали на полуострове во время аннексии на свой страх и риск чтобы донести информацию обществу.

      Также в выпуске:

      Как происходила блокировка украинских медиа в Крыму.

      На журналистов давили психологически и физически из-за выполнения своей работы.

      Пророссийская пропаганда переманивала украинских журналистов.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Смотрите полный выпуск программы на 24 канале в 18:00 и читайте на сайте в 18:40.

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      Теги: Новости России Новости Украины Журналисты Новости Крыма Аннексия Крыма Крым.Реалии СМИ
      Источник: 24 канал
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