Российские оккупанты придумали такие фейки, чтобы дезориентировать украинцев. Однако СБУ ожидали такие вбросы и предостерегают людей не распространять непроверенную информацию.
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Какие фейки распространяют оккупанты
- Якобы заключенные украинцы, попавшие в плен ВСУ, передадут "видео из тюрьмы". Однако роль "заключенных" для этой постановки будут играть боевики ОРДЛО из бывших военных дезертиров или преступников.
- В соцсетях враги создают множество фейковых страниц украинских органов власти. А на них – якобы наши "чиновники" или "военные" под угрозой физического насилия призывают сотрудничать с оккупантами или рассказывают о капитуляции Киева.
- Также враг ретранслирует РосТВ через захваченное телекоммуникационное оборудование в Херсоне и Мелитополе. Включать и слушать эту пропаганду не стоит, потому что это вредно для здоровья. Как и читать российские методички с "правилами для освобожденных территорий Украины".
Можем подсказать оккупантам: не тратьте на постановку и актеров! Берите любое видео ваших воинов из плена – мы делимся ими каждый день и в очень большом количестве! И там есть немало интересного для Гааги,
– сообщили в СБУ.
Добавим, что мэр Купянска, который хотел "сдать" город российским захватчикам, получил подозрение от СБУ в тот же день.
Кстати, с перечнем официальных источников информации вы можете ознакомиться здесь. Берегите себя от фейков и дезинформации.
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