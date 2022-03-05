Враги создают фейковые страницы органов власти, на которых пишут о капитуляции Украины

Враги не могут захватить украинские территории, поэтому прибегают к фейкам. Они создают фальшивые страницы органов власти, на которых "чиновники" рассказывают о капитуляции Украины.

Российские оккупанты придумали такие фейки, чтобы дезориентировать украинцев. Однако СБУ ожидали такие вбросы и предостерегают людей не распространять непроверенную информацию.

На тему ОПОРА запускает сбор доказательств военных преступлений России в Украине

Какие фейки распространяют оккупанты

Якобы заключенные украинцы, попавшие в плен ВСУ, передадут "видео из тюрьмы". Однако роль "заключенных" для этой постановки будут играть боевики ОРДЛО из бывших военных дезертиров или преступников.

Однако роль "заключенных" для этой постановки будут играть боевики ОРДЛО из бывших военных дезертиров или преступников. В соцсетях враги создают множество фейковых страниц украинских органов власти. А на них – якобы наши "чиновники" или "военные" под угрозой физического насилия призывают сотрудничать с оккупантами или рассказывают о капитуляции Киева.

или рассказывают о капитуляции Киева. Также враг ретранслирует РосТВ через захваченное телекоммуникационное оборудование в Херсоне и Мелитополе. Включать и слушать эту пропаганду не стоит, потому что это вредно для здоровья. Как и читать российские методички с "правилами для освобожденных территорий Украины".

Можем подсказать оккупантам: не тратьте на постановку и актеров! Берите любое видео ваших воинов из плена – мы делимся ими каждый день и в очень большом количестве! И там есть немало интересного для Гааги,

– сообщили в СБУ.

Добавим, что мэр Купянска, который хотел "сдать" город российским захватчикам, получил подозрение от СБУ в тот же день.

Кстати, с перечнем официальных источников информации вы можете ознакомиться здесь. Берегите себя от фейков и дезинформации.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!