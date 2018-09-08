Врал о связях с Россией: экс-советника Трампа приговорили к 14 суткам тюрьмы

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос получил 14 суток ареста за ложные показания во время расследования вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает ВВС.

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Экс-советник Трампа предоставлял ложную информацию о своих связях с людьми, которые утверждали, что имеют контакты с высшими должностными лицами России. В частности, Пападопулос соврал о встрече с профессором, который сказал, что у РФ есть "грязь" на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Кроме того, окружной суд в Вашингтоне также присудил Пападопулосу 12 месяцев нахождения под наблюдением и штраф в размере 9 500 долларов.

Спецпрокурор отмечает, что Пападопулос озвучил большую часть информации об этих встречах только тогда, когда следователи предъявили ему его собственные электронные письма и текстовые сообщения.

Пападопулос признал себя виновным во лжи агентам ФБР в октябре прошлого года. Тогда на заседании суда он заявил, что был "патриотически настроенным американцем", который допустил ошибку, сказав неправду во время расследования.

Напомним, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается делом "российского расследования", подтвердил свое намерение принять показания президента страны Дональда Трампа в письменной форме в связи с проведенным расследованием.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа. Двое соратников президента США Дональда Трампа – бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и помощник кампании Джордж Пападопулос, признали себя виновными в том, что врали агентам ФБР в ходе расследования.