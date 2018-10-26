Вратарь "Динамо" Бойко извинился за пропущенный гол в матче с "Ренном"

Вратарь "Динамо" Денис Бойко прокомментировал победу над "Ренном" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Бойко у себя в Instagram отметил важность победы над "Ренном" (2:1) в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, а также извинился за голевую ошибку.

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Очень важная победа! Невероятные эмоции. P.S. Хочу извиниться перед командой и всеми болельщиками за свою ошибку, которая привела к пропущенному мячу,

– написал вратарь "Динамо".

Напомним, что Бельгия опередила Украину в рейтинге УЕФА по итогам матчей 3-го тура групповых этапов Лиги Европы.

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