Вратарь "Леганеса" Куэльяр покинет клуб: украинец Лунин может стать основным

Основной вратарь "Леганеса" Иван Куэльяр летом на правах свободного агента станет игроком "Вальядолида".

Контракт 34-летнего вратаря истекает 30 июня, поэтому Куэльяр перейдет в новый клуб на правах свободного агента. Испанец уже согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на 3 года, информирует AS.

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Куэльяр хотел уйти из команды еще прошлым летом в "Олимпиакос", но тогда трансфер не состоялся, а клуб из пригорода Мадрида взял в аренду Андрея Лунина. Украинец должен был заменить опытного испанца.

Теперь, уход Куэльяра даст возможность Лунину стать основным вратарем команды в следующем сезоне, если Андрей останется в клубе. Украинец доволен своим положением в команде и рукодоство "Леганеса" уже планирует арендовать игрока на еще один сезон.

К слову, недавно Лунин удивил "Реал" отказом возвращаться в Мадрид посреди сезона, мотивировав такое решение желанием завершить сезон в составе Леганеса. Кроме того, "пепинерос" рассматривают вариант продления аренды украинца еще на сезон.

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В сезоне 2018/19 Куэльяр провел 19 матчей в чемпионате Испании и 2 – в Кубке. В активе Андрея Лунина по 2 поединка в Примере и Копа дель Рей.

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