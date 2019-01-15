Вратарь Петр Чех объявил о завершении карьеры в конце сезона

Вратарь "Арсенала" Петер Чех в конце сезона завершит карьеру игрока. Об этом сообщил сам футболист.

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"Это мой двадцатый сезон в качестве профессионального игрока и прошло 20 лет, как я подписал первый профессиональный контракт. Я чувствую, что это подходящее время, чтобы объявить о том, что я завершаю карьеру по окончании сезона. Я достиг всего, чего хотел, проведя 15 сезонов в Английской премьер-лиге и выиграв все, что только можно. Я продолжу усердно работать в "Арсенале". Надеюсь, мы сможем выиграть еще один трофей. Посмотрим, что жизнь готовит для меня вне поля", – написал Петр Чех в своем twitter.

Стоит отметить, что Петер Чех начинал свою карьеру на родине в 1999 году – в Чехии он выступал за "Хмель" и "Спарту". После этого в 2002 году вратарь перешел во французский "Ренн". В 2004 году английский "Челси" заплатил за него 10,3 миллиона фунтов. За 11 лет в команде он сыграл 494 официальных матча. Пока в 2015 году не перешел в другой лондонский клуб – "Арсенал", за который выступает до сих пор.

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Чех 4 раза выигрывал АПЛ, 5 раз – Кубок Англии, 3 раза – Кубок английской лиги, по одному разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Чехии вратарь провел 124 матча – это национальный рекорд по количеству сыгранных матчей. Становился бронзовым призером Евро-2004.

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