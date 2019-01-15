14:11
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, 14 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      Вратарь Петр Чех объявил о завершении карьеры в конце сезона

      9 Читати новину українською
      Петер Чех
      Петер Чех

      Вратарь "Арсенала" Петер Чех в конце сезона завершит карьеру игрока. Об этом сообщил сам футболист.

      Читайте также: На Коноплянку появился еще один покупатель

      "Это мой двадцатый сезон в качестве профессионального игрока и прошло 20 лет, как я подписал первый профессиональный контракт. Я чувствую, что это подходящее время, чтобы объявить о том, что я завершаю карьеру по окончании сезона. Я достиг всего, чего хотел, проведя 15 сезонов в Английской премьер-лиге и выиграв все, что только можно. Я продолжу усердно работать в "Арсенале". Надеюсь, мы сможем выиграть еще один трофей. Посмотрим, что жизнь готовит для меня вне поля", – написал Петр Чех в своем twitter.

      Стоит отметить, что Петер Чех начинал свою карьеру на родине в 1999 году – в Чехии он выступал за "Хмель" и "Спарту". После этого в 2002 году вратарь перешел во французский "Ренн". В 2004 году английский "Челси" заплатил за него 10,3 миллиона фунтов. За 11 лет в команде он сыграл 494 официальных матча. Пока в 2015 году не перешел в другой лондонский клуб – "Арсенал", за который выступает до сих пор.

      Читайте также: "Динамо" отпустит в Турцию еще одного игрока

      Чех 4 раза выигрывал АПЛ, 5 раз – Кубок Англии, 3 раза – Кубок английской лиги, по одному разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Чехии вратарь провел 124 матча – это национальный рекорд по количеству сыгранных матчей. Становился бронзовым призером Евро-2004.

      Подписывайся на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      сегодня , 14:00 Новий керівник "Укрзалізниці": чим вже встиг відзначитися Кравцов
      Тетяна Мартинюк 31
      Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
      сегодня , 13:00 Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
      Уляна Корицька 111
      Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      сегодня , 12:02 Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      Злой Одессит 1504
      Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      сегодня , 08:40 Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      Олександр Гаврутенко 1253
      Главные новости 14 января: пожар в Киево-Печерской лавре и дерзкое убийство мэра Гданьска
      сегодня , 08:01 Главные новости 14 января: пожар в Киево-Печерской лавре и дерзкое убийство мэра Гданьска
      2938
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      КХЛ: "Амур" второй раз в сезоне уступил на родном льду
       1 ноября 2011 , 14:19
      Евробаскет-2017: Украина и Литва определили победителя матча
       5 сентября 2017 , 17:44
      Российский комментатор: Для Тимощука события на Донбассе - это трагедия
       4 августа 2014 , 17:10
      На матч "Бавария" - "Шахтер" ожидают 70 тысяч зрителей
       11 марта 2015 , 19:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук