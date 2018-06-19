Вратарь сборной Бразилии проткнул на поле воздушный шарик. Теперь это мем
На чемпионате мира по футболу во время матча Бразилии и Швейцарии на поле неожиданно вылетел красный воздушный шарик. Вблизи находился бразильский голкипер, который долго не раздумывая сразу проткнул его бутсой.
Зрители сразу начали обсуждать как жестоко вратарь обошелся с посторонним объектом.
Алисон Бекер безжалостно раздавил шарик и выбросил его остатки.
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Некоторые фанаты даже увидели связь между тем, что произошло и приравняли данную ситуацию с тщетными попытками футбольного клуба "Ливерпуль" купить бразильского вратаря.
Алисон Бекер vs Швейцария и воздушный шарик
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Источник: 24 Канал
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