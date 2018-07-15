Вратарь сборной Франции отличился вычурным фейлом в финале ЧМ-2018: видео

В финале ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии вратарь французов отличился фейлом, который стоил его команде пропущенного гола.

Уго Льорис при счете 4:1 в пользу сборной Франции начал играть очень расслабленно и в достаточно простой ситуации пропустил гол от хорвата Марио Манджукича. クロアチア追加点#WorldCupFinal #WorldCup pic.twitter.com/eHUNv01Eqt — 金艮 (@isft_) 15 июля 2018 г.