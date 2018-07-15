Вратарь сборной Франции отличился вычурным фейлом в финале ЧМ-2018: видео
В финале ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии вратарь французов отличился фейлом, который стоил его команде пропущенного гола.
Уго Льорис при счете 4:1 в пользу сборной Франции начал играть очень расслабленно и в достаточно простой ситуации пропустил гол от хорвата Марио Манджукича.
Источник: 24 Канал
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