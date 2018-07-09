Вратарь сборной Германии обручился с бывшим "ангелом" Victoria's Secret: фото
Вратарь сборной Германии и французского ПСЖ Кевин Трапп не сыграл ни минуты на чемпионате мира по футболу. А когда "бундестим" скандально покинули турнир, он отправился на отдых.
Читайте также: Игры и недосыпание: стали известны причины провала Германии на ЧМ-2018
Но не один, а со своей невестой – моделью Изабель Гулар, которая в свое время была "ангелом" Victoria's Secret. Пара отправилась на отдых в Италию. Там Изабелла, которая является бразилианкой, поддерживала свою национальную сборную на Чемпионате мира.
Читайте также: Бельгия победила Бразилию и вышла в полуфинал Чемпионата мира
И именно там Кевин Трапп решил признаться своей подруге. Она ответила согласием.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Трамп может пойти на большие уступки Путину в обмен на что-то совсем незначительное, – журналистсегодня, 16:56
-
В международном аэропорту Львова задерживают четыре рейса одного авиаперевозчика: подробностисегодня, 16:35
-
Отравление детей в лагере под Киевом: 8-летняя девочка уже неделю в комесегодня, 15:06
Комментарии