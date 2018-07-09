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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Вратарь сборной Германии обручился с бывшим "ангелом" Victoria's Secret: фото

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Изабель Гулар
Изабель Гулар / Huffington Post

Вратарь сборной Германии и французского ПСЖ Кевин Трапп не сыграл ни минуты на чемпионате мира по футболу. А когда "бундестим" скандально покинули турнир, он отправился на отдых.

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Но не один, а со своей невестой – моделью Изабель Гулар, которая в свое время была "ангелом" Victoria's Secret. Пара отправилась на отдых в Италию. Там Изабелла, которая является бразилианкой, поддерживала свою национальную сборную на Чемпионате мира.

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И именно там Кевин Трапп решил признаться своей подруге. Она ответила согласием.

 

Теги: Новости спорта Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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