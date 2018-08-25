Вратарь сборной Украины откровенно рассказал о фото с боевиками "ДНР"

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов откровенно рассказал о скандальной фотографии с боевиками так называемой "ДНР", которая была сделана в 2014 году.

Об этом Пятов рассказал в эфире YouTube-программы "Вацко Light".

Это был, по-моему, апрель, только начинались волнения. Стоят автоматчики на блокпосту, который находился на пути к нашей тренировочной базе. У нас две тренировки в день, мы проезжали через этот блокпост четыре раза в день. Они раз смотрят, второй, третий: "А, футболисты!". Ну и вот я попался. Так прошло полтора года, прежде чем этот файл появился. Кто-то, по-моему, в "Одноклассниках" нашел эту фотографию, кому-то надо было это выложить. За это время я уже сколько матчей за сборную сыграл, сколько раз пел гимн Украины. Мы даже за это время успели оплатить две операции для пострадавших военных,

– сказал Пятов.

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