Вратарь сборной Украины перейдет в мадридский "Реал" за 9 миллионов евро

Игрок луганской "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин продолжит свою карьеру в мадридском "Реале". Испанский клуб готов заплатить за украинского вратаря 9 миллионов евро.

Трансфер будет оформлен в четверг, 21 июня, когда 19-летний игрок прибудет в Мадрид, сообщает xsport.

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Отмечается, что между клубами достигнуто принципиальная согласие, а 21 июня оно уже будет оформленоа официально.

За трансфер своего игрока луганский клуб получит 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что Андреем Луниным также интересовался английский "Ливерпуль" и итальянский "Наполи". Кроме того, игрок уже успел получить вызов в национальную сборную Украины и дебютировать за "сине-желтых".