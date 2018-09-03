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Вратарь сборной Украины перешел из "Шахтера" в "Карпаты"

142 Читати новину українською
Никита Шевченко
Никита Шевченко

Львовские "Карпаты" арендовали у "Шахтера" вратаря Никиту Шевченко. Срок соглашения – один год.

Об этом сообщается на официальном сайте "Карпат".

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Стоит добавить, что летом из "Карпат" в "Шахтер" перебрался другой вратарь с фамилией Шевченко – Алексей. На замену ему пришел Максим Кучинский из "Полтавы" и Герман Пеньков из "Стали". Оба клуба фактически прекратили существование.

Что касается Никиты Шевченко, то он родился 26 января 1993 года в Горловке. Воспитанник академии донецкого "Шахтера". Выступал за молодежную команду "горняков", после чего был арендован мариупольским "Ильичевцем".

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Летом 2013 года отправился в аренду в луганскую "Зарю", где стал полноценным игроком основы и получил опыт выступлений в Лиге Европы.

Вызывался в сборные Украины разных возрастов. В 2014-м получил вызов в национальную сборную Украины.

Теги: Спорт Шахтер ФК Карпаты УПЛ Футбол
Источник: 24 Канал
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