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Вратарь сборной Украины получил повреждение перед матчем Лиги наций

76 Читати новину українською
Денис Бойко
Денис Бойко

Голкипер сборной Украины Денис Бойко не принял участия в вечерней тренировке национальной команды, которая состоялась в среду, 5 сентября.

Врачи сборной диагностировали у Бойко спазм мышцы спины. По информации FootBoom, Денис Бойко сможет приступить к полноценной подготовке уже в четверг, 6 сентября. Все остальные игроки национальной команды работали на занятии в полном объеме.

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6 сентября сборная Украины проведет поединок Лиги наций с Чехией. Начнется встреча в 21:45. Следующий матч турнира "сине-желтая" команда сыграет 9 сентября со сборной Словакии. Начало – в 16:00.

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Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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