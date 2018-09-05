Вратарь сборной Украины получил повреждение перед матчем Лиги наций

Голкипер сборной Украины Денис Бойко не принял участия в вечерней тренировке национальной команды, которая состоялась в среду, 5 сентября.

Врачи сборной диагностировали у Бойко спазм мышцы спины. По информации FootBoom, Денис Бойко сможет приступить к полноценной подготовке уже в четверг, 6 сентября. Все остальные игроки национальной команды работали на занятии в полном объеме.

Читайте также: Сборная Украины по футболу представила новую уникальную форму: фото

6 сентября сборная Украины проведет поединок Лиги наций с Чехией. Начнется встреча в 21:45. Следующий матч турнира "сине-желтая" команда сыграет 9 сентября со сборной Словакии. Начало – в 16:00.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24