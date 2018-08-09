Вратарь Тибо Куртуа официально стал игроком "Реала": когда состоится представление голкипера

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа официально перебрался из лондонского "Челси" в мадридский "Реал". Об этом сообщили в испанском и английском клубах.

Сумма трансфера пока не сообщается. При этом клубы договорились, что полузащитник Матео Ковачич на год отправится в аренду в "Челси"

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Отмечается, что Куртуа осталось лишь пройти медосмотр и в четверг, 9 августа, он официально будет представлен игроком "Реала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в 13:00 часов по местному времени.

Стоит отметить, что за день до этого "Челси" совершил рекордный трансфер вратаря Кепы Аррисабалаги.

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Напомним, за "Реал" выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

К слову, Куртуа в свое время выступал за другой мадридский клуб – "Атлетико", и его семья осталась жить в Мадриде, когда он переехал в Лондон.

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