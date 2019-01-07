Вратарь во время празднования победы на Чемпионате мира чуть не сбил соперника клюшкой: видео
Молодежная сборная Финляндии победила на Чемпионате мира по хоккею. Во время финальной сирены вратарь финнов чуть не сбил соперника.
Когда прозвучала финальная сирена, которая зафиксировала победу сборной Финляндии, ее вратарь Пекка Луукконен отбросил в сторону свою клюшку. Она попала в игрока американской сборной Джоэлу Фараби, который проезжал мимо, и чуть не упал после удара.
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Источник: 24 Канал
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