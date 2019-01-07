08:48
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Вратарь во время празднования победы на Чемпионате мира чуть не сбил соперника клюшкой: видео

      54 Читати новину українською
      Вратарь во время празднования победы на Чемпионате мира чуть не сбил соперника клюшкой: видео

      Молодежная сборная Финляндии победила на Чемпионате мира по хоккею. Во время финальной сирены вратарь финнов чуть не сбил соперника.

      Когда прозвучала финальная сирена, которая зафиксировала победу сборной Финляндии, ее вратарь Пекка Луукконен отбросил в сторону свою клюшку. Она попала в игрока американской сборной Джоэлу Фараби, который проезжал мимо, и чуть не упал после удара.

      Читайте также: Финляндия победила на Молодежном чемпионате мира по хоккею: видео

       

      Теги: Спорт Курьезные новости Хоккей
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В символической пятерке лучших баскетболистов недели - двое игроков "Одессы"
       21 января 2013 , 14:07
      Сириль Депре перешел из команды "КТМ" в "Ямаху"
       31 мая 2013 , 10:41
      ФИФА и УЕФА могут дисквалифицировать сборную и украинские клубы из-за захвата ФФУ
       1 марта 2014 , 15:05
      Гусев: Сборную Люксембурга ещё не разбирали. ВИДЕО
       11 ноября 2014 , 11:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук