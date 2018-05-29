Вратарю "Ливерпуля" и его семье угрожают после ошибок в финале Лиги чемпионов

В Англии полиция начала расследование из-за угроз в адрес вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса и его семьи.

Причиной для угроз стали две ошибки в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала", который "Ливерпуль" проиграл.

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Лорис Кариус пропустил первый гол от Карима Бензема, бросив мяч ему в ногу. В еще одном моменте он неудачно отразил удар от Гарета Бэйла.

После этого он начал получать угрозы в социальных сетях, в том числе со словами "Я хочу убить твою девушку" и "Надеюсь, твои дети умрут от рака". После этого расследованием этого дела занялась полиция, сообщает The Telegraph.

Стоит добавить, что кроме угроз, вратарь "Ливерпуля" получил и немало слов поддержки со всего мира на следующий день после матча. В соцсетях его извинения за пропущенные голы и поражение набрало немало предпочтений и доброжелательных комментариев.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC — Loris Karius (@LorisKarius) 27 травня 2018 р.

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Несмотря на это, угрозы звучат и в адрес защитника "Реала" Серхио Рамоса, в борьбе с которым травмировался игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах.