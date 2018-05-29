Вратарю "Ливерпуля" и его семье угрожают после ошибок в финале Лиги чемпионов
В Англии полиция начала расследование из-за угроз в адрес вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса и его семьи.
Причиной для угроз стали две ошибки в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала", который "Ливерпуль" проиграл.
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Лорис Кариус пропустил первый гол от Карима Бензема, бросив мяч ему в ногу. В еще одном моменте он неудачно отразил удар от Гарета Бэйла.
После этого он начал получать угрозы в социальных сетях, в том числе со словами "Я хочу убить твою девушку" и "Надеюсь, твои дети умрут от рака". После этого расследованием этого дела занялась полиция, сообщает The Telegraph.
Стоит добавить, что кроме угроз, вратарь "Ливерпуля" получил и немало слов поддержки со всего мира на следующий день после матча. В соцсетях его извинения за пропущенные голы и поражение набрало немало предпочтений и доброжелательных комментариев.
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Несмотря на это, угрозы звучат и в адрес защитника "Реала" Серхио Рамоса, в борьбе с которым травмировался игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах.