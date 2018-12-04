Вред красного мяса и как его уменьшить: советы Супрун

Красное мясо – главное блюдо обеденного стола во многих семьях. Но знали ли вы, что за котлетами или отбивными, кроме вкусностей, могут крыться риски для здоровья? Еще хуже, когда речь идет о колбасе или сосисках.

Об этом сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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Она отметила, что к красному мясу относят мясо млекопитающих: прежде всего, свинину, говядину и баранину, но птица в этот перечень не входит. Большинство процесованных мясных продуктов также содержат красное мясо: колбаса, копченые изделия, сосиски или хот-доги.

Супрун также рассказала о пользе этого мяса, но подчеркнула, что есть много причин для уменьшения употребления этого продукта.

Особенно это касается процесованого мяса. Люди, которые регулярно едят большие порции красного и процесованого мяса, чаще болеют сердечно-сосудистыми болезнями, раком и преждевременно умирают. Избыток процесованого мяса в рационе увеличивает риски возникновения рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты. Такое мясо содержит нитрозамины и полициклические ароматические углеводы – вещества, обладающие карциногенным действием,

– отметила Супрун.

Министр добавила, что процесованное красное мясо внесено в список карциногенов ВОЗ. И напомнила о убедительных доказательствах на основе большого количества эпидемиологических исследований, что регулярное употребление процесованого мяса имеет большой вред для здоровья.



Вредкрасного мяса

Как уменьшить риски от употребления красного мяса: