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      Вред красного мяса и как его уменьшить: советы Супрун

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      Вред красного мяса
      Вред красного мяса / med.vesti.ru

      Красное мясо – главное блюдо обеденного стола во многих семьях. Но знали ли вы, что за котлетами или отбивными, кроме вкусностей, могут крыться риски для здоровья? Еще хуже, когда речь идет о колбасе или сосисках.

      Об этом сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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      Она отметила, что к красному мясу относят мясо млекопитающих: прежде всего, свинину, говядину и баранину, но птица в этот перечень не входит. Большинство процесованных мясных продуктов также содержат красное мясо: колбаса, копченые изделия, сосиски или хот-доги.

      via GIPHY

      Супрун также рассказала о пользе этого мяса, но подчеркнула, что есть много причин для уменьшения употребления этого продукта.

      Особенно это касается процесованого мяса. Люди, которые регулярно едят большие порции красного и процесованого мяса, чаще болеют сердечно-сосудистыми болезнями, раком и преждевременно умирают. Избыток процесованого мяса в рационе увеличивает риски возникновения рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты. Такое мясо содержит нитрозамины и полициклические ароматические углеводы – вещества, обладающие карциногенным действием,
      – отметила Супрун.

      Министр добавила, что процесованное красное мясо внесено в список карциногенов ВОЗ. И напомнила о убедительных доказательствах на основе большого количества эпидемиологических исследований, что регулярное употребление процесованого мяса имеет большой вред для здоровья.

      Шкода м'яса
      Вредкрасного мяса

      Как уменьшить риски от употребления красного мяса:

      1. Готового красного мяса советуют есть не более 70 грамм в день, или порцию размером с ладонь. Также не желательно употреблять его каждый день.
      2. Старайтесь полностью отказаться или свести к минимуму употребление процесованных мясных продуктов – не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 грамм в день, если отказаться трудно.
      3. Правильно обрабатывайте мясо – запекайте, тушите и отваривайте.
      4. Добавляйте в рацион больше растительной пищи. Делайте день без мяса, обогащайте рацион бобовыми, орехами. Если едите мясо – всегда сопровождайте блюдо гарниром из овощей, а не жареной калорийной пищей или искусственными жирными соусами.
      5. Будьте физически активными и поддерживайте здоровый вес – это значительно снижает риск ряда заболеваний, в частности связанных с мясом.
      Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Здоровая жизнь
      Источник: Здоров'я 24
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