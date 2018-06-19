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Вредно ли мужчине отказываться от секса

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Насколько мужчине вредно отказаться от секса
Насколько мужчине вредно отказаться от секса / bdzhola.com

Не всем мужчинам везет с партнершей для половой жизни, а есть мужчины, которые сознательно отказывают себе в удовольствии.

Об этом рассказал сексопатолог Юрий Гурженко, передает ТСН.

Мужской половой гормон тестостерон заставляет его быть активным и искать подход к женщине. И если мужчина желает женщину, а она ему отказывает, то это не только бьет по мужскому эго, но и не происходит завершающей стадии – эякуляции.

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Поэтому если мужчина регулярно подавляет свое возбуждение, то возможны застойные явления. Но это легко устраняется с помощью онанизма (самоудовлетворения).

И если мужчина отказывает себе в самоудовлетворении, природой предусмотрены поллюции. Вследствие неудовлетворенности в сексе мужчине может присниться эротический сон, который приведет к эякуляции.

Если мужчине приходится регулярно задерживать эякуляцию, чтобы пролонгировать половой акт – это не слишком вредно для здоровья. Но физиологией предусмотрено, что оргазм происходит в тот момент, когда семя выходит через семенной бугорок. Если оно не выходит наружу, то может попадать в мочевой пузырь, из-за чего при необходимости естественной эякуляции могут возникнуть проблемы.

Если же у мужчины совсем нет полового влечения, это означает, что у него недостаточно мужских половых гормонов или избыток женских.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Секс LifeStyle Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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