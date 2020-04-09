Вредные советы от Коломойского

Дефолт оказался очень не популярным тезисом. И люди Коломойского, пытающиеся любой ценой сорвать сотрудничество с МВФ, перешли в другой формат. Теперь они тоже говорят, что дефолт это плохо, а вот реструктуризация – это хорошо.

Совершили ребрендинг. И продолжают гнуть свою линию. Предлагая, например, тезис о том, что надо присмотреться к своим долгам, выбрать не важные и по ним не платить. И назвать это реструктуризацией. Важные долги, судя по всему, в их понимании – это только долги перед их патроном. Коломойским.

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Это очень вредный совет. И давайте поймем почему.

В принципе, бывают времена, когда реструктуризация – хорошие решение. Но для нее должны быть какие-то иные причины, кроме как нежелание платить. Когда вы просто не хотите платить – это называется другими словами. И вас называют другими словами тоже. А сейчас так вообще, единственное желание организовать реструктуризацию – это желание Коломойского защитить свои активы от Украины. От украинских налогоплательщиков, которые могут добиться справедливости в Суде Лондона. Такая себе причина для разрушения финансовой стабильности страны.

Какие страны идут на реструктуризацию? Те, у кого очень высокая долговая нагрузка и они не в состоянии обслуживать свой долг. По абсолютно объективным причинам. Что мы имеем в Украине? В Украине за последние 4 года долговая нагрузка была существенно снижена. Если 2017 год мы начинали с долгом на уровне 80% от ВВП, то в 2020 год мы вошли с долговой нагрузкой на уровне 50% от ВВП. Это снижение почти в 2 раза. Таким образом, наш долг абсолютно под контролем.

Какие долги реструктуризируют?

Долги перед инвесторами. Так называемый рыночный долг. Тот долг, который привлекается за счет выпуска облигаций. И тут вот подвох. В Украине этого долга сейчас не так и много. Нам просто нечего реструктуризировать. В этом году нас ждет одна большая выплата – 1,4 млрд долларов. Но только в сентябре. И сейчас выплаты инвесторам не оказывают никакого давления на бюджет или на счета Минфина. Потому что их просто нет. И если ради 1,4 млрд долларов в сентябре затевать бучу сейчас, которая отпугнет всех наших партнеров, то в этом нет никакого смысла.

Если кризис будет развиваться, если к сентябрю все станет только хуже, тогда можно будет говорить о реструктуризации. И инвесторы это поймут. Но уж точно не сейчас. И уж точно не по причине острого желания одного олигарха сорвать сотрудничество с МВФ. Все прочие наши долги – это долги перед американским правительством (1 млрд долларов в мае) или официальными кредиторами. И не платить им просто нельзя. Особенно в тот момент, когда вы остро просите их вас поддержать.

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О чем говорят сторонники секты дефолта?

Пардон. Секты реструктуризации. Они говорят о том, что Украина должна выплатить в этом году по долгам половину бюджета. И, понятно, находят поддержку, ведь люди думают, что в этом году бюджет надо тратить на поддержку экономики, поддержку тех, кто потерял работу в результате карантина, поддержку малого и среднего бизнеса, а не отдавать деньги буржуям. В чем подвох? В том что в бюджете вы не найдете этой строки. Отдать 50% на выплату долга. Этого там просто нет. В этом году Украину действительно ждали и все еще ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. Но эти выплаты никогда не предусмотрены в бюджете. Дело в том, что долги всегда во всех странах отдаются за счет привлечения новых долгов. И Украина тут не исключение. В бюджете никто не закладывает погашение кредитов. От слова "вообще". И это не что иное, как дешевая манипуляция, в попытке использовать низкую финансовую грамотность большинства людей.

Таким образом, все, что в этом году мы отдадим буржуям, мы привлечем у этих самых буржуев. Но фишка еще и в том, что в этом году мы должны взять у буржуев гораздо больше денег. Не только на то, чтобы отдать деньги буржуям. Но и для финансирования мер по спасению экономики от карантина. В этом году дефицит бюджета Украины вырастет более чем в 3 раза до 7,5% от ВВП. В обычные года это называли бы безумием. Но 2020 год – необычный. По такому пути, резкому увеличению дефицита бюджета, идут все страны и ЕС и США. Просто нет другого выхода. По другому вы не сможете минимизировать потери от карантина. Нам надо привлечь все эти деньги, на медицину и на помощь бизнесу. И взять их, кроме как в кредит, нам негде. Если мы решим их напечатать, то уже на завтра напечатанные гривны ничего не будут стоить. Поэтому нужно привлекать долг. В валюте.

И единственным источником ресурсов для поддержки украинской экономики является МВФ. И сейчас такая ситуация, что люди Коломойского говорят вам, что давайте не будет отдавать 10 гривен в тот момент, когда нам надо занять 20 гривен. И прекрасно, что они вам при этом намекают, что вам не надо будет занимать 20-ку, ведь часть из нее пошла бы на выплату долгов. Но ключевое тут – часть. А вторая половина вам нужна на то, чтобы не умереть с голоду сегодня. И что делать с этой частью они, посипаки Коломойского, предпочитают не озвучивать. В общем, рецепт экономистов от Бога. В тот год, когда Украине нужно максимально заимствовать на внешних рынках чтобы поддерживать экономику во время карантина, объявить дефолт или затеять реструктуризацию, чем закрыть себе доступ к внешнему финансированию. Это как испытывая острую жажду перед тем как напиться из колодца справить в него малую нужду.

Можно ли назвать это проеданием?

Нет. Потому что этот дефицит бюджета – разовая акция. В следующем году его уже не будет. Все затраты, на которые направлены деньги разовые, связанные с карантином и вирусом. Как уже было сказано, в последние три года Украина существенно сокращала долговую нагрузку. И сегодня, в экстренных условиях, мы можем себе позволить увеличить наш долг, который в конце года может дойти до 60% от ВВП. Неприятно, но это необходимое зло в условиях отсутствия хорошего выбора. При этом, Украина будет брать очень дешевые деньги, от МВФ, которые стоят в разы меньше, чем наши рыночные долги.

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А вот глупое зло – это затевать реструктуризацию, стыдливо прикрывая ей слово "дефолт", которая нужна только для того, чтобы пара олигархов не ответила за свои темные делишки. И олигарх, вместе с его верными слугами, готов поставить на кон все. В том числе и экономику Украины. И помогать ему в этом – не самое достойное занятие.