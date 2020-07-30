Несмотря на негативное влияние карантина на экономику, он заставил многих работодателей приспособиться к новым условиям. Так в июне вакансий на работу из дома было почти в 1,5 раза больше.

По данным аналитики OLX Работа в июне 2020 года были пять самых популярных предложений от работодателей.

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Самые популярные предложения от работодателей на временную работу в июне

Администратор – 120 вакансий, готовы были платить около 15 тысяч гривен в месяц.

Офис-менеджер может получить 10 тысяч гривен в месяц. Всего 90 вакансий.

Работник в социальной сети Instagram имел зарплату 15 тысяч гривен, при этом количество вакансий было более 80 предложений.

Промоутеру готовы были платить 9 тысяч , а количество вакансий 70.

Оператор – 11 500 гривен, количество вакансий – менее 70 предложений.



Зарплата на временной работе / Инфографика 24 канала

Какие вакансии мониторили украинцы в июне: