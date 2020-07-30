Самые популярные вакансии на временную занятость: инфографика
Несмотря на негативное влияние карантина на экономику, он заставил многих работодателей приспособиться к новым условиям. Так в июне вакансий на работу из дома было почти в 1,5 раза больше.
По данным аналитики OLX Работа в июне 2020 года были пять самых популярных предложений от работодателей.
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Самые популярные предложения от работодателей на временную работу в июне
- Администратор – 120 вакансий, готовы были платить около 15 тысяч гривен в месяц.
- Офис-менеджер может получить 10 тысяч гривен в месяц. Всего 90 вакансий.
- Работник в социальной сети Instagram имел зарплату 15 тысяч гривен, при этом количество вакансий было более 80 предложений.
- Промоутеру готовы были платить 9 тысяч , а количество вакансий 70.
- Оператор – 11 500 гривен, количество вакансий – менее 70 предложений.
Зарплата на временной работе / Инфографика 24 канала
Какие вакансии мониторили украинцы в июне:
- 4670 раз мониторили работу для школьников;
- 4580 искали именно удаленную работу;
- работу дома – 3100 раз;
- более 3 тысяч раз искали вакансии с посуточной оплатой;
- раздача листовок мониторилась 2310 раз.