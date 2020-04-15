Временная незанятость однозначно будет продолжаться – эксперт объяснил, будет ли безработица
Безработица уже увеличивается. Пока речь идет о временной незанятости на период действий карантинных ограничений, которые еще могут быть продлены.
Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів член Ради з питань економічного розвитку при Кабінеті міністрів Ярослав Жаліло.
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Він повідомив, що уряд говорив про смарт модель виходу з карантину. Тобто поступовий захист певних секторів економіки вже з початку травня 2020 року. Проте тимчасова незайнятість однозначно триватиме.
Далі дуже важливо, щоб ми все ж таки вийшли з цієї коронакризи. Адекватним чином не втягнувшись в економічну кризу. Світ сьогодні перебуває у депресії. Ми також говоримо про те, що у нас ще після коронакризи ще буде очікуватися економічна депресія,
– повідомив Ярослав Жаліло.
"На сьогодні треба розробляти заходи не лише для компенсації втрат та протидії вірусу, але і щодо того, яким чином активізувати економіку і виводити її на активну економічну динаміку", – додав Жаліло.
Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу
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