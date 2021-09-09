Временный мэр Кривого Рога просит Раду назначить в городе новые выборы

Исполняющий обязанности мэра Кривого Рога Юрий Вилкул обратился к парламенту с просьбой назначить выборы мэра. Рада должна рассмотреть обращение в ближайшее время, таким образом голосование может состояться в марте 2022 года.

Юрий Вилкул был избран секретарем Криворожского горсовета. Он выполняет обязанности мэра после смерти Константина Павлова.

Ранее У временного мэра Кривого Рога Вилкула провели обыски

Вилкул направил обращение в парламент

Согласно закону, должны состояться выборы нового мэра. До этого момента, как и доверили мне депутаты, я буду исполнять обязанности городского главы,

– пообещал Вилкул.

Павлова нашли мертвым 15 августа

Отметим, что мэра Кривого Года Константина Павлова нашли мертвым 15 августа во собственном доме в селе Вольное, на Днепропетровщине. У городского главы было огнестрельное ранение, а возле тела лежало ружье.

Здесь больше боялся подходить к окнам, а за домом следили: адвокат рассказал новые детали о смерти Павлова

Среди версий смерти – самоубийство и убийство

Правоохранители рассматривали несколько версий гибели Павлова: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что вскоре полиция обнародует данные расследования, однако чиновник не исключил, что мэр таки покончил с собой.