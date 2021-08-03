Трамвай с людьми загорелся во время движения в Харькове
3 августа 2021 , 10:54Читати новину українською
Источник:ГСЧС Харьковщины
Возле площади Защитников Украины в Харькове произошел пожар в трамвае. №8. Во время движения в транспорте загорелись провода и пол. Никто из людей не пострадал.
Пожар в трамвае произошел 2 августа вечером. На место происшествия прибыли работники ГСЧС.
К теме В Бердянске во время движения загорелась маршрутка с пассажирами: фото
- Хотя пожар произошел во время движения, водитель быстро среагировал и вызвал спасателей.
- Пассажиры вышли из трамвая сами еще до прибытия ГСЧС.
- Когда приехали спасатели, пожар распространился на 2 квадратных метра.
- Они локализовали пожар в 22:46 и ликвидировали его в 23:07.
- Причина пожара – тепловые проявления электрической энергии. То есть, это может быть короткое замыкание или перегрузка сети. В ГСЧС точно не сообщают.
- На месте происшествия работали спасатели 9 части ГСЧС Харьковщины.
В Харькове загорелся трамвай №8 с пассажирами / Фото ГСЧС Харьковщины
Люди вышли вовремя, поэтому никто не пострадал / Фото ГСЧС Харьковщины