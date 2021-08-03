Трамвай с людьми загорелся во время движения в Харькове

3 августа 2021 , 10:54
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Источник:

ГСЧС Харьковщины

Возле площади Защитников Украины в Харькове произошел пожар в трамвае. №8. Во время движения в транспорте загорелись провода и пол. Никто из людей не пострадал.

Пожар в трамвае произошел 2 августа вечером. На место происшествия прибыли работники ГСЧС.

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  • Хотя пожар произошел во время движения, водитель быстро среагировал и вызвал спасателей.
  • Пассажиры вышли из трамвая сами еще до прибытия ГСЧС.
  • Когда приехали спасатели, пожар распространился на 2 квадратных метра.
  • Они локализовали пожар в 22:46 и ликвидировали его в 23:07.
  • Причина пожара – тепловые проявления электрической энергии. То есть, это может быть короткое замыкание или перегрузка сети. В ГСЧС точно не сообщают.
  • На месте происшествия работали спасатели 9 части ГСЧС Харьковщины.


В Харькове загорелся трамвай №8 с пассажирами / Фото ГСЧС Харьковщины


Люди вышли вовремя, поэтому никто не пострадал / Фото ГСЧС Харьковщины

Обратите внимание! Это уже не первый пожар в транспорте Харькова. Недавно в городе загорелся автобус. Это случилось тоже во время движения. К счастью, из людей никто не пострадал. В результате пожара от автобуса остался только каркас.
Автор: Марта Кушка