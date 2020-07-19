В Харькове на улице Гвардейцев-Широнинцев, что в районе Салтовка, на дороге загорелся автомобиль Ford Sierra. Хотя пожарные прибыли быстро, спасти машину они не смогли. Инцидент произошел посреди дня 19 июля.

Подробнее о возгорании автомобиля в Харькове

Об инциденте сообщают харьковские телеграм-каналы. "ХС | Харьков" со ссылкой на очевидцев пишет, что возгорание произошло на ходу. В итоге водитель остановил машину, немного сдал назад и выскочил вместе с пассажиром.

Важно В России сгорел автобус, в котором ехали 39 украинцев: есть пострадавшие – видео

Смотрите видео возгорания авто возле Океана в Харькове

Пожарные прибыли буквально через несколько минут, но спасти машину так и не смогли. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

Другие видео с места возгорания авто на Широнинцев-Гвардейцев в Харькове

Где именно загорелось авто на Салтовке в Харькове / Карта

Обратите внимание Взрыв и крупный пожар на нефтепроводе в Египте: много людей пострадали – видео, фото

Похожий инцидент в Киеве

11 июля в столице на Троещине также во время движения вспыхнул автомобиль. К счастью, и в этом случае обошлось без жертв и пострадавших.

До приезда пожарных машина выгорела дотла. Ее тушить помогали и другие водители, проезжавшие мимо. Движение на дороге в это время было довольно оживленным.

Добавим, что в авто установлено газовое оборудование. Поэтому правоохранители, прибывшие на место инцидента, решили не рисковать и перекрыли дорогу.

Авто загорелось во время движения в Киеве: смотрите видео