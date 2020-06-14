Спортсменка из сборной Украины по суточному бегу Екатерина Катющева исчезла во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik 13 июня. Женщину объявили в розыск, к поискам привлекли полицию, кинологов и волонтеров. В два часа ночи ее нашли без сознания.

Полиция Одесской области рассказала , что 33-летняя спортсменка 13 июня участвовала в соревновании по бегу. Она планировала бежать 70 километров, но не добежала до финиша.

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Другой участник марафона, Игорь Мышко, написал в фейсбуке , что Екатерину Катющеву могли похитить неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле. Любого, кто мог видеть женщину, просили сообщить об этом в полицию.

Руководитель пресс-службы Одесской ОГА Денис Соколов рассказал, что Катющева исчезла на участке трассы между селом Ильинка и финишем, до которого оставалось бежать примерно 20 километров. Он предположил, что женщине могло стать плохо – это, мол, сложный участок, где мало воздуха и очень жарко.

Полиция объявила спортсменку в розыск , вызвали кинологов. К поискам подключились волонтеры и неравнодушные одесситы.

Лишь приблизительно в два часа ночи 14 июня ее нашли – без сознания возле одного из водоемов . Об этом рассказали в издании odessa.online . Сейчас Катющева в больнице, туда ее доставили на "скорой".



Катющеву нашли и доставили в больницу / Фото с фейсбука Игоря Мышко

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