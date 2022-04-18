Во время следующей тревоги был запуск ракет с Черного моря, но они не долетели, – Козицкий

Утром 18 апреля по Львову прилетело несколько ракет. Через час в области снова зазвучали сирены. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что второй раз ракеты запустили с Черного моря, но они не долетели.

Об этом Максим Козицкий рассказал во время брифинга, передает 24 канал.

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По его словам, запуски ракет осуществляли с российских кораблей в Черном море.

Во время следующей тревоги запуск ракет происходил со стороны Черного моря, но они до нас не долетели,

– заявил он.

Что известно о ракетном обстреле Львова: коротко

Во Львове утром 18 апреля был ракетный обстрел российских оккупантов. Сейчас известно о 7 погибших, еще около 10 человек ранены, среди них ребенок. По предварительной информации, враги атаковали ракетами 3 военных объекта.

По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, целью мог быть и вокзал, а удары были с самолетов и с Каспийского направления.

Также одна из ракет попала в гражданский объект – шиномонтаж. По данным мэра города, повреждено или уничтожено около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в гостинице поблизости.

Еще одна из ракет попала вблизи железнодорожного вокзала. Известно, что среди пассажиров или сотрудников железной дороги пострадавших нет.

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