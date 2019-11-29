Время подавить свободу слова: в "Слуге народа" назвали заявление депутата вырванным из контекста

В "Слуге народа" заявили, что депутат – член партии Ольга Василевская-Смаглюк не входит ни в один из двух профильных комитетов – свободы слова или гуманитарной и информационной политики, чтобы трактовать ее слова как позицию фракции.

Так заявление Василевской-Смаглюк о "подавлении свободы слова" изданию "РБК-Украина" прокомментировала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Что именно сказала Василевская-Смаглюк

Депутат заявила, что в Украине время "приглушить свободу слова". По ее словам, ограничивать свободу слова нужно из уважения к институту президентства. Этими словами народная избранница прокомментировала дело против депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой, у которой накануне СБУ провела обыски.

Что на это говорят во фракции

Кравчук отметила, что во фракции это заявления не обсуждали.

"Фракция "Слуга народа" не обсуждала этот вопрос. Кроме того, Ольга не входит ни в один из двух профильных комитетов – свободы слова или гуманитарной и информационной политики, чтобы трактовать ее слова как позицию фракции", – заявила Кравчук.

Она подчеркнула, что сейчас во фракции нет претензий к Василевской-Смаглюк.

Если спросите меня лично, я считаю это личным мнением госпожи Василевской-Смаглюк, которое, кроме того, было вырвано из контекста,

– добавила Кравчук.

В свою очередь Василевская-Смаглюк написала в фейсбуке, что ее слова "были вырваны из контекста".

Вырезает последнюю фразу без контекста, отправляет на ютуб. Умничка, good job, well done,

– написала депутат.