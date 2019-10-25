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      Время учиться у мировых лидеров, или Почему бы Украине не занять деньги на внешних рынках

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      Как правильно жить в долг
      Как правильно жить в долг / Фото из открытых источников

      В долгах нет ничего плохого, если они используются как источник наращивания капитала и развития.

      "И эти люди запрещают нам ковыряться в носу": $21,974 триллиона – долговая нагрузка США, при ВВП $20 трлн – более 100%. У Японии долг к ВВП почти 300%, Франция – 236%, Сингапур – 346%, Украина – 63%.

      Важно! Деньги от Евросоюза: в правительстве рассказали получит ли Украина финансовую помощь от ЕС

      В долгах нет ничего плохого, если они используются как источник наращивания капитала и развития. К примеру, если вы привлекаете долг под 5%, а инвестированные средства дают 10% доходности, но вы на чужом капитале зарабатываете в 2 раза больше, чем нужно будет отдать.

      Корпорации привлекают долговой капитал для развития новых проектов, для выхода на новые рынки. Правительства привлекают долговой капитал для стимулирования роста экономики – для развития важных инфраструктурных, энергетических и иных проектов.

      Так должно быть в идеале.

      Украина же набралась долгов вследствие неэффективного управления и для преодоления последствий кризиса 2008 года. Мы тогда перекрывали бюджетный дефицит долгами. Китай, в свою очередь, спас свою экономику и бюджет стимулированием внутреннего спроса, в том числе через долговые инструменты.

      Представьте себе некомпетентного директора корпорации, который не умеет зарабатывать деньги, а все расходы финансирует за счет займов. Как долго такая корпорация протянет?

      Сейчас президент и премьер-министр заявляют о стимулировании роста экономики до 7% в год. Для таких темпов роста экономики нужно привлекать до $30−50 млрд в экономику ежегодно. Инвесторы в очереди не стоят, у меня вопрос, почему бы нам самим не занять деньги на внешних рынках для инвестиций в свои же инфраструктурные проекты? Например, $1 инвестиций в транспортную инфраструктуру дает минимум $2 эффекта для ВВП. При инвестициях в $100 млрд получим эффект в $200 млрд. А когда мы будем готовы сами рисковать и вкладывать, уже и очередь инвесторов появится.

      Что нам мешает сегодня сформулировать 10 основных инфраструктурных и энергетических проектов и со следующего года начать их реализовывать, привлекая заемный капитал? В том числе и внутри Украины?

      Автор: Анатолий Амелин
      Источник: Facebook

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      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Инвестиции ВВП
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