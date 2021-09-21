Врезалась и сгорела: трагически погибла молодая водительница из Кривого Рога

В Кривом Роге ночью 21 сентября автомобиль врезался в дерево и загорелся. Внутри была водительница, которая сразу погибла от полученных травм.

Спасателям об инциденте сообщили примерно в 2 часа ночи. Тело погибшей достали из автомобиля еще до их приезда.

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Сперва загорелся мотор

Погибшей водительнице легковушки было примерно 29 лет (родилась в 1992 году). Ее тело доставали из автомобиля уже без признаков жизни.

Спасатели по прибытии сразу начали тушить пламя. Это удалось сделать за 20 минут. Общая площадь пожара была 4 квадратных метра. Она началась в моторе автомобиля.

В телеграм-канале Олега Ермолинского сообщили, что это произошло в Ингулецком районе. Пока еще неизвестно, какова была причина этой аварии.

Жуткая авария с возгоранием в Кривом Роге / Фото ГСЧС и телеграмма Олега Ермолинского

Другая трагедия недавно

На трассе неподалеку от выезда из Белой Церкви 18 сентября легковушка съехала на большой скорости с дороги в кювет. Как следствие, она начала переворачиваться.

В аварии погибли 3 человека, которые были в авто. На фото с места заметно, что корпус транспорта был совершенно изуродованным и не выбились часть окон. Очевидцы сообщили, что некоторые из пассажиров во время трагедии оказались в багажнике.