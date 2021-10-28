Это произошло в месте пересечения улицы Малиновского, а также улицы Ивана и Юрия Лип. Люди в результате инцидента не пострадали.

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Автомобиль, который перевернулся в Одессе / Фото УСИ

Что рассказали очевидцы

На фото и видео с места заметно, что в автомобиле Toyota RAV4 сильно побита передняя часть. А у авто Hyundai повреждений больше: разбита часть корпуса и отломанное колесо.



Место аварии до приезда полиции / Фото УСИ

Очевидцы позже сообщили, что Hyundai после столкновения вылетел на парковочные столбики. Именно из-за этого авто перевернулось на правый бок. Туда сразу прибыли правоохранители, которые устанавливали обстоятельства инцидента.

Правоохранители работают на месте аварии: смотрите видео

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