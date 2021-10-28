Это произошло в месте пересечения улицы Малиновского, а также улицы Ивана и Юрия Лип. Люди в результате инцидента не пострадали.
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Автомобиль, который перевернулся в Одессе / Фото УСИ
Что рассказали очевидцы
На фото и видео с места заметно, что в автомобиле Toyota RAV4 сильно побита передняя часть. А у авто Hyundai повреждений больше: разбита часть корпуса и отломанное колесо.
Место аварии до приезда полиции / Фото УСИ
Очевидцы позже сообщили, что Hyundai после столкновения вылетел на парковочные столбики. Именно из-за этого авто перевернулось на правый бок. Туда сразу прибыли правоохранители, которые устанавливали обстоятельства инцидента.
Правоохранители работают на месте аварии: смотрите видео
Другие аварии с опрокидываниями
- В Днепре 20 октября тоже случилась жесткая авария с опрокидыванием. Автомобиль Subaru въехал в другую легковушку и начал переворачиваться. После этого он задел еще одно авто и только потом остановился.
- На Ивано-Франковщине 19 октября перевернулся микроавтобус, который был полностью заполнен пассажирами. Это произошло после того, как в него на скорости врезался легковой автомобиль Mercedes. К счастью, люди в этом ДТП не пострадали.
- 19 октября в селе Подмонастырь, которое примерно в 30 километрах от Львова, внезапно перевернулся трактор. Он приземлился на 45-летнего мужчину, который был за рулем. Водитель погиб от полученных травм еще до приезда скорой.