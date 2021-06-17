Известно, что авария произошла на улице Набережная Победы, что в Соборном районе Днепра. Спасателей о ней сообщили ориентировочно в 00:30 17 июня.

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Пострадали два человека

Спасатели получили сообщение об аварии и сразу выехали на место. Они установили, что легковушка Subaru Forester столкнулась с электрическим столбом.



Из-за опасности падения столба, к работе привлекли больше работников служб / Фото ГСЧС

В результате аварии водителя и пассажира переднего сиденья зажало металлическими конструкциями искореженной машины. Более того, из-за угрозы падения бетонной опоры, привлекли спецтехнику и коммунальщиков.

Камеры зафиксировали момент аварии: смотрите видео​



Работники МЧС срезали крышу и переднюю панель приборов авто. Только так они вытащили и спасли людей.

Сейчас известно, что в машине были:

пассажир 2003 года рождения. Его госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу. Предварительный диагноз – перелом бедренной кости с двух сторон;

водитель 2002 года рождения. Его отвезли в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Сейчас известно, что у мужчины закрытый перелом ног и синдром длительного сдавления.



Спасатели вытащили людей из искореженного авто / Фото ГСЧС

Помогали ликвидировать последствия аварии 11 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС. Сейчас полиция проводит следственные действия, чтобы установить обстоятельства аварии.

После аварии в Днепре спасатели вытащили людей: смотрите видео​

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