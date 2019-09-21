Врезался в дом и начал стрелять: в Черновцах произошла громкая авария со стрельбой – детали

В Черновцах 20 сентября творился настоящий экшн: сначала машина, которой управлял нетрезвый водитель, врезалась в дом посреди города, после этого раздались выстрелы. Так, горе-водитель пытался покинуть место ДТП и "отстреливался" от полицейских, которые пытались его задержать.

Все эти события случились посреди бела дня – около 13:00, место инцидента – улица Русская в Черновцах.

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Там автомобиль Mitsubishi на большой скорости вылетел с дороги на повороте и врезался в витрину лотерейного заведения. Управлял иномаркой 60-летний мужчина.





Посреди Черновцов иномарка врезалась в дом / Фото пресс-служба Нацполиции

Аварию увидели супруги полицейские, которые были не на службе. Мужчина – инспектор первой роты патрульной полиции Черновцов. Он направился к водителю и увидел, что тот собирается удрать с места аварии. Полицейский предупредил его не делать этого, на что водитель достал пистолет и демонстративно перезарядил его.



Водитель собирался отстреливаться из неизвестного оружия и хотел скрыться с места аварии / Пресс-служба Нацполиции

Инспектор пытался обезвредить водителя, однако, тот выстрелил в воздух. Пистолет выбили из рук водителя очевидцы, которые подбежали на помощь патрульному. Его жена в то время вызвала "скорую" и экипаж полиции.

Позже водителя проверили на алкоголь. Экспертиза показала 0,73 промилле. Его задержали и передали следственно-оперативной группе. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.