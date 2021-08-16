Вряд ли речь идет о политическом убийстве, – политолог о гибели мэра Кривого Рога

Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" смерть мэра Кривого Рога назвали убийством. Впрочем, по мнению экспертов по политике, громкие заявления о политическом преследовании – не более, чем попытка пиара.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Игорь Петренко. Он назвал заявления ОПЗЖ "танцами на костях" и неуважением к близким и окружению Павлова.

К теме Кандидаты от "слуг" и клана Вилкулов–Лещенко предположил, кто пойдет на выборы мэра Кривого Рога

"Вряд ли речь идет о политическом убийстве или убийстве из-за хозяйственных вопросов. Вероятнее всего, это личная трагедия самого погибшего", – отметил Петренко.

Версии о гибели Павлова

Политолог отметил, что нужно дождаться, пока правоохранители предоставят достаточно информации для формирования выводов. То, что полиция возбудила уголовное производство об умышленном убийстве – типичная практика.

"Не все так просто. Это могло быть самоубийство, но сейчас нельзя разбрасываться версиями", – отметил Петренко.

Номинальный представитель ОПЗЖ

Правоохранители имеют несколько версий относительно гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Речь идет о самоубийстве, убийстве, неосторожном обращении с оружием и доведении до самоубийства. Их все будут проверять в полиции.

По словам политолога, мэр Кривого Рога был представителем ОПЗЖ больше номинально. Залогом его победы на выборах была не партия, а протекция Юрия Вилкула.

Актуально Гибель мэра Кривого Рога Павлова: что о нем известно

С ним Павлов работал длительное время в мэрии, был доверенным лицом. И именно из-за того, что Вилкул снял свою кандидатуру с выборов, Павлов одержал победу.

Игорь Петренко о гибели Константина Павлова: смотрите видео 24 канала