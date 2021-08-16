Вряд ли речь идет о политическом убийстве, – политолог о гибели мэра Кривого Рога
Источник:24 канал
Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" смерть мэра Кривого Рога назвали убийством. Впрочем, по мнению экспертов по политике, громкие заявления о политическом преследовании – не более, чем попытка пиара.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Игорь Петренко. Он назвал заявления ОПЗЖ "танцами на костях" и неуважением к близким и окружению Павлова.
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"Вряд ли речь идет о политическом убийстве или убийстве из-за хозяйственных вопросов. Вероятнее всего, это личная трагедия самого погибшего", – отметил Петренко.
Версии о гибели Павлова
Политолог отметил, что нужно дождаться, пока правоохранители предоставят достаточно информации для формирования выводов. То, что полиция возбудила уголовное производство об умышленном убийстве – типичная практика.
"Не все так просто. Это могло быть самоубийство, но сейчас нельзя разбрасываться версиями", – отметил Петренко.Обратите внимание! Правоохранители имеют несколько версий относительно гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Речь идет о самоубийстве, убийстве, неосторожном обращении с оружием и доведении до самоубийства. Их все будут проверять в полиции.
Номинальный представитель ОПЗЖ
По словам политолога, мэр Кривого Рога был представителем ОПЗЖ больше номинально. Залогом его победы на выборах была не партия, а протекция Юрия Вилкула.
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С ним Павлов работал длительное время в мэрии, был доверенным лицом. И именно из-за того, что Вилкул снял свою кандидатуру с выборов, Павлов одержал победу.
Игорь Петренко о гибели Константина Павлова: смотрите видео 24 канала