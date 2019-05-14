ВРУ – их жизненный девиз, – Зеленский о последних событиях в Раде относительно его инаугурации

Избранного президента Владимира Зеленского изрядно возмутили последние события в Верховной Раде относительно даты его инаугурации. Следовательно, он намекнул, что украинские парламентарии являются лжецами и призвал украинцев хорошо подумать, когда они будут голосовать на парламентских выборах 2019 года.

13 депутатов собрались на заседание согласительного совета, чтобы на нем согласовать, когда проводить торжественное собрание по случаю инаугурации избранного президента, правда к согласию так и не пришли.

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Уже 14 числа не состоялось заседание Комитета ВР по вопросам регламента – именно на нем должны были рассмотреть зарегистрированные проекты постановлений относительно даты инаугурации Владимира Зеленского, и уже после этот вопрос должен был быть вынесен в Раде. Как пояснили в органе, соответствующее заседание начнется 15 мая в 15:00. Такой шаг здесь объясняют тем, что парламентарии продолжают регистрировать новые постановления с предложениями относительно даты церемонии.

Такой ход событий изрядно возмутил избранного президента Владимира Зеленского. По его словам, спикер украинского парламента Андрей Парубий пообещал, что именно 14 мая Рада назначит дату инаугурации.

Верховная Рада Украины – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах делайте выводы,

– заявил Зеленский.

Отметим, ранее в комментарии 24 каналу лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк рассказывал, что во время встречи Зеленского и глав политсил в Раде Андрей Парубий заверил, что сделает все, чтобы дату инаугурации Зеленского утвердили как можно скорее. Правда, точную дату, когда это будет сделано, так и не назвал. По словам Березюка, формальное решение со стороны и фракций, и парламента должно быть принято в течение пленарной недели, которая длится с 14 по 17 мая.

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Что касается позиции действующего президента Петра Порошенко, то он заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации.

"С моей стороны будет только поддержка по скорейшему вступлению господина Зеленского на должность", – подчеркнул действующий гарант.

Что сейчас известно о вопросе даты инаугурации Зеленского?30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало результаты. Согласно закону, не позднее чем за 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.



В команде Зеленского ранее заявляли, что инаугурация должна состояться как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая), потому что тот в таком случае будет иметь возможность распустить парламент. Правда, через некоторое время уже начали настаивать на 19 мая.



Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Верховной Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Следовательно, распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет не конституционным.





Когда Зеленский станет президентом: инфографика 24 канала

Что известно о парламентских выборах 2019 года?Выборы в Верховную Раду 9 созыва запланированы на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



Избирательный процесс стартует 29 июля – именно с этой даты начинается выдвижение в нардепы: либо партии будут выбирать своих представителей в парламент, либо некоторые политики будут самовыдвигаться. Завершится выдвижение кандидатов 9 августа. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее 13 августа. А комиссия завершит регистрацию кандидатов 18 августа.



Окончательные результаты выборов Центризбирком должен обнародовать не позднее 16 ноября. 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных депутатов и выдать им удостоверения. Первая же сессия новоизбранного парламента должна пройти до 16 декабря включительно. Перед ее открытием нардепы должны принять присягу, после чего они официально вступят в свои законные полномочия.

Какие данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: партия Зеленского "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа – "За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.