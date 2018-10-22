11:55
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Врут, врут "Наши деньги" – СБУшник я хороший: настоящий смысл "интервью" Сергея Семочко

      Наши деньги 80 Читати новину українською

      Уже не нужно объяснять, кто такой Сергей Семочко. На прошлой неделе он записал видеообращение по расследованию программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" – очень колоритное. Впрочем, в обращении Семочко столько манипуляций и лжи, что оно заслуживает детального анализа.

      Второй по рангу разведчик страны рассекретился прямо в телеэфире, к тому же – с телесуфлером. Семочко заявил, что никаких доказательств тезисов, приведенных в журналистском расследовании, не было, а все аргументы имеют прозаическое объяснение.

      Читайте также: В Администрации Президента не существует: как украинцы щедро финансируют незарегистрированный орган

      Можно даже разобрать по пунктам. Сначала о российских паспортах.

      Наличие гражданства РФ у родственников разведчик опровергает, демонстрируя украинский паспорт Татьяны Лысенко. Подозрительный его облик – отдельная история. Но "Наши деньги" не сомневаются, что украинский паспорт у гражданской жены Семочко есть. Мы утверждали и продолжаем утверждать, что у нее есть второй паспорт – российский.


      Паспорт Татьяны Лысенко есть в официальной базе данных Российской Федерации

      Официальная база данных РФ подтверждает, что паспорт гражданина федерации у человека с именем жены Семочко и ее датой рождения официально зарегистрирован в налоговой России. Какова вероятность того, что в Ялте у двух Николаев Лысенко родились две дочери, обе Татьяны, похожи одна на одну как две капли воды? А потом "клоны" появились и у других членов семьи Семочко.

      Аргумент Семочко о "тотальной паспортизации" жителей Крыма – даже не манипуляция, а откровенная ложь. Сенцова и Кольченка не смогли заставить принять гражданство РФ, а вот семье Семочко как-то дистанционно подбросили паспорта в дома в Конча-Заспе.

      Читайте также: Бизнес на органах: как обогатился чиновник СБУ, чья подпись доводила людей до инфаркта

      А теперь, собственно, о Конча-Заспе. Семочко признал наличие одного дома там, но утверждает, что приобретен он в основном за счет жены, которая продала турфирму. Впрочем, на самом деле Лысенко купила дом в Конча-Заспе за полгода до "продажи" компании. "Продажи" именно в кавычках, поскольку только турфирму переписали на нового владельца – он ее ликвидировал. Вероятность того, что прибыльный бизнес купили по подписке за год, чтобы потом просто свернуть, примерно такая же, как атака клонов с российскими паспортами.

      Подробнее о других примерах манипуляций и лжи Сергея Семочко, а также о том, как провел время Майдана сын председателя СБУ Олег Грицак – смотрите в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

      Теги: СБУ Расследования Коррупция Деньги Наши деньги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук