Врут, врут "Наши деньги" – СБУшник я хороший: настоящий смысл "интервью" Сергея Семочко

Уже не нужно объяснять, кто такой Сергей Семочко. На прошлой неделе он записал видеообращение по расследованию программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" – очень колоритное. Впрочем, в обращении Семочко столько манипуляций и лжи, что оно заслуживает детального анализа.

Второй по рангу разведчик страны рассекретился прямо в телеэфире, к тому же – с телесуфлером. Семочко заявил, что никаких доказательств тезисов, приведенных в журналистском расследовании, не было, а все аргументы имеют прозаическое объяснение.

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Можно даже разобрать по пунктам. Сначала о российских паспортах.

Наличие гражданства РФ у родственников разведчик опровергает, демонстрируя украинский паспорт Татьяны Лысенко. Подозрительный его облик – отдельная история. Но "Наши деньги" не сомневаются, что украинский паспорт у гражданской жены Семочко есть. Мы утверждали и продолжаем утверждать, что у нее есть второй паспорт – российский.



Паспорт Татьяны Лысенко есть в официальной базе данных Российской Федерации

Официальная база данных РФ подтверждает, что паспорт гражданина федерации у человека с именем жены Семочко и ее датой рождения официально зарегистрирован в налоговой России. Какова вероятность того, что в Ялте у двух Николаев Лысенко родились две дочери, обе Татьяны, похожи одна на одну как две капли воды? А потом "клоны" появились и у других членов семьи Семочко.

Аргумент Семочко о "тотальной паспортизации" жителей Крыма – даже не манипуляция, а откровенная ложь. Сенцова и Кольченка не смогли заставить принять гражданство РФ, а вот семье Семочко как-то дистанционно подбросили паспорта в дома в Конча-Заспе.

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А теперь, собственно, о Конча-Заспе. Семочко признал наличие одного дома там, но утверждает, что приобретен он в основном за счет жены, которая продала турфирму. Впрочем, на самом деле Лысенко купила дом в Конча-Заспе за полгода до "продажи" компании. "Продажи" именно в кавычках, поскольку только турфирму переписали на нового владельца – он ее ликвидировал. Вероятность того, что прибыльный бизнес купили по подписке за год, чтобы потом просто свернуть, примерно такая же, как атака клонов с российскими паспортами.

Подробнее о других примерах манипуляций и лжи Сергея Семочко, а также о том, как провел время Майдана сын председателя СБУ Олег Грицак – смотрите в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".