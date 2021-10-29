Как следствие, образовалась длиннющая очередь. Очевидцы обнародовали несколько потрясающих фото и видео оттуда.

Заметьте Феномен очередей за прививками: красные зоны "перевоспитывают" антивакцинаторов

Карантин соблюдают частично

На фото оттуда заметно, что очередь стоит вдоль всего длинного коридора. Следует отметить, что большинство посетителей учреждения ждут в масках.

Однако с соблюдением социальной дистанции все значительно хуже. Между людьми в очереди расстояние преимущественно значительно меньше, чем 1 метр.

Километровая очередь в Харьковоблэнерго: смотрите видео

Другие очереди из-за карантина

В Днепре 18 октября начали действовать новые карантинные ограничения красной зоны. Они предусматривают, что в общественном транспорте можно ездить только на сидячих местах.

Как следствие, на остановках маршруток выстроились огромные очереди, поскольку большее количество маршруток на рейсы не выпустили. Впоследствии это объяснили тем, что просто не хватает водителей.