Все, что нужно знать о зачистке Мариуполя: жуткое фото с оккупантом и его жертвой

Российские оккупанты в Мариуполе продолжают кошмарить гражданское население. Пока в непокоренном городе происходит так называемая зачистка.

Как рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, у этой "зачистки" есть 2 этапа.

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По его словам, "зачистка" состоит из:

поиска "нацистов";

уборка погибших и убитых с улиц;

часть принудительной мобилизации мужчин в армию России.

Андрющенко отметил, что нацист в понимании россиян – это каждый, кто любит Украину и не покорился оккупанту. Этот этап очистки происходит не только в фильтрационных лагерях, но и по городу. Для этого оккупанты установили несколько блок-постов (преимущественно Кальмиусский и Центральный районы).

В процессе зачисток оккупанты не стесняются убивать гражданских прямо на улицах, а затем фотографироваться, щеголяя "победой".

Оккупант со своей жертвой / Фото телеграм-канала Андрющенко Time

Во время второго этапа оккупанты заметают следы.

"Вчера мы получили первое фото подтверждения массового накопления тел погибших в районе Садков Кальмиусского района. Что в очередной раз подтвердило информацию о разворачивании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте, а по районам", – сказал Андрющенко.

И последний этап "зачистки" – мобилизация мужчин в российскую армию. Захватчики вынуждают мариупольцев становиться к оружию.

Ранее в разных районах Мариуполя оккупанты устроили пункты сбора тел убитых мариупольцев. Масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче.

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