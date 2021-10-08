Директор родильного рассказала, что никаких подозрений врачам не вручали. Об этом Ирина Головатюк-Юзефпольская сообщила в видеообращении 7 октября.

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Ждут результатов расследования

Директор родильного отмечает, что медики все делали в соответствии с рекомендациями Минздрава. К тому же врач говорит, что следственные действия еще не происходили. По делу не проводили допросов и подозрения врачам не вручали. По мнению директора, следствие не начинают, потому что нет заключения эксперта касательно смерти ребенка.

Все данные о случае из родильного передали главному прокурору. Женщина отмечает, что манипуляция и давление СМИ на ход расследования могут привести к уголовному делу по статье о доведении до самоубийства или покушения путем шантажа, угроз и систематического унижения человеческого достоинства.

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