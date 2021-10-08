Все делали по правилам Минздрава, – директор роддома Одессы о скандале со смертью малыша
Источник:Одесский роддом №1
Директор Одесского родильного №1 прокомментировала инцидент, связанный со смертью мальчика, который у них рождался. Мать ребенка обвинила врачей в халатности. Директор взамен говорит, что медики все делали согласно рекомендациям Минздрава. Врач просит дождаться результатов расследования.
Директор родильного рассказала, что никаких подозрений врачам не вручали. Об этом Ирина Головатюк-Юзефпольская сообщила в видеообращении 7 октября.
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Ждут результатов расследования
Директор родильного отмечает, что медики все делали в соответствии с рекомендациями Минздрава. К тому же врач говорит, что следственные действия еще не происходили. По делу не проводили допросов и подозрения врачам не вручали. По мнению директора, следствие не начинают, потому что нет заключения эксперта касательно смерти ребенка.
Все данные о случае из родильного передали главному прокурору. Женщина отмечает, что манипуляция и давление СМИ на ход расследования могут привести к уголовному делу по статье о доведении до самоубийства или покушения путем шантажа, угроз и систематического унижения человеческого достоинства.
"Мальчик родился синим и не дышал": что известно о скандале
- Инцидент начался еще в ноябре 2020 года. Одесситка Юлия рассказала, что она родила ребенка в очень тяжелом состоянии. Мальчик едва дышал и был синего цвета.
- Малыша реанимировали 14 минут и на 15-той он, к счастью, начал дышать.
- Сразу после родов в палату зашла врач и сказала, что "не надо было соглашаться на естественные роды и все было бы нормально".
- По словам роженицы, врачи знали, что ребенок не выживет, если родится естественным путем. Однако не сообщили женщине об этом.
- Мальчик 11 месяцев был в коме. Малыш умер 29 сентября. У него дважды останавливалось сердце.