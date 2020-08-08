На мосту через Хаджибейский лиман на трассе Одесса - Киев 8 августа образовалась огромная пробка. Причина – ведутся ремонтные работы.

Новые пробки на пути к морю

По словам очевидцев, пробка образовалась с самого утра со стороны Киева в Одессу. Растянулась она уже на несколько километров. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

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Также ресурс опубликовал соответствующее видео.

Заметим, что из-за коронавирусной ситуации в Украине продолжаются карантинные ограничения. Поэтому прежде всего следует соблюдать социальную дистанцию. А из-за толпы на море это сделать будет крайне сложно.

Правда, Одесса сейчас находится в зеленой карантинной зоне. Кроме того, ранее в Минздраве заявляли, что высокая температура и соленая вода негативно влияют на COVID-19.

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