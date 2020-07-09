Народный депутат Гео Лерос заявил, что все кадровые собеседования проходят исключительно "через 2 этаж Офиса Президента", где расположена приемная Ермака. По его словам, именно глава ОП влияет на выбор людей на важные должности.

Об этом он заявил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он сначала сказал, что собеседования "проходят через 2 этаж, а позже уточнил, что именно имеет в виду.

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"Уже ни для кого не секрет, что все кадровые собеседования через 2 этаж проходят. Это приемная Ермака, президент на 4 (этаже – 24 канал)", – отметил нардеп.

По его словам, Ермак отвечает за абсолютно все назначения. В частности, и министерские. Лерос пояснил, что глава Офиса Президента не совсем компетентен, чтобы выбирать людей на должности.

Помните брифинг, который состоялся после того, как я выложил эти аудиозаписи ("пленки Ермака" – 24 канал)? Как вы считаете, компетентный человек может себя так вести на брифинге? Это был просто набор бессмысленных слов,

– заверил Лерос.

Что известно о "пленках Ермака"? Депутат из "Слуги народа" Гео Лерос 29 марта 2020 года опубликовал в соцсетях видео, на котором якобы брат Андрея Ермака – Денис обсуждает назначения определенных лиц на те или иные государственные должности. За это он якобы берет взятки. Сам Денис Ермак признал, что на обнародованных видео именно он. Однако заверил, что там не было никаких нарушений закона.

Важно! Первую часть интервью Гео Лероса в программе "Перекрестный допрос" читайте в 21:00 на сайте 24 канала. Не пропустите!