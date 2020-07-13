В нынешнем политическом сезоне мода на противостояние с президентом Зеленским.

Продолжаю политтехнологические заметки. На этот раз – о предвыборном позиционировании.

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Политико-идеологическое позиционирование, в том числе (и особенно) предвыборное, – ключевой элемент эффективного продвижения новых политических проектов, либо обновления уже существующих. Если предельно просто сформулировать, что такое "политическое позиционирование", то это демонстрация отличия вашей политической силы от остальных. При этом важно четко показать вашим потенциальным сторонникам – против кого и за что вы политически воюете.

Но здесь есть существенные нюансы. С одной стороны, вы должны показать своего главного идеологического противника, создать максимальный идеологический контраст по отношению к нему. Однако, ваш главный и реальный конкурент в борьбе за голоса избирателей – сосед по электоральной (политической нише). Чаще всего, у вас с ним очень близкие идеологические позиции. Но конкурировать вы должны именно с ним, и свои особенности вам надо показывать по отношению именно к нему. По большому счету, воевать надо именно с ним.

При этом не стоит забывать, что после выборов ваш конкурент может стать вашим союзником, поэтому не стоит превращаться в смертельных и непримиримых врагов. Именно здесь и надо проявлять искусство политического позиционирования.

"Новые" против "старых"

Хитом прошлогоднего политического сезона, особенно во время парламентских выборов, было противостояние "новых" против "старых". Это проявлялось не только в предвыборной риторике и рекламе, но и в составе партийных списков, куда, например, некоторые новые политические силы не включали действующих народных депутатов и вообще политиков, имеющих имидж "старых". Максимальный эффект от такого позиционирования получила партия "Слуга народа", что было обусловлено феноменом Владимира Зеленского и его победы на президентских выборах. Существенно меньший, но достаточный для прохождения в парламент эффект получила и партия "Голос".

В нынешнем политическом сезоне мода на противостояние с президентом Зеленским. Именно такое позиционирование роднит столь разные политические силы как "Евросолидарность" Петра Порошенко и Партия Шария. Выбор такого позиционирования обусловлен прежде всего нарастанием проблем у президента Зеленского и его партии (из-за эпидемии коронавируса, карантина и глобального экономического кризиса), в том числе снижением их рейтингов. Грех было не воспользоваться такой ситуацией.

К тому же для оппозиции это закономерное и традиционное позиционирование – борьба с правящей партией, действующими президентом и правительством.

Но в "антизеленском" позиционировании партий Порошенко и Шария есть существенные отличия.

Чего добивается Порошенко?

Для партии Порошенко главным идеологическим оппонентом, казалось бы, должна быть ОПЗЖ. Да и перетока голосов избирателей между "Евросолидарностью" и "Слугой народа" нет. Эти две политические силы находятся в совсем разных политико-идеологических нишах. Но для Петра Порошенко принципиально важно восстановить ситуацию второго тура президентских выборов, когда выбор был только между Зеленским и Порошенко.

Восстановление ситуации выбора только между двумя политическими силами искусственно повышает статус партии экс-президента. Не случайно П.Порошенко стал называть себя лидером оппозиции, хотя такого права ему никто не давал, и в парламенте есть еще три оппозиционных силы. Есть еще и внепарламентская оппозиция, которая также не делегировала Петру Алексеевичу лидерского статуса. Такую же тактику – с самопозиционированием себя как "лидера оппозиции" использовала в свое время Юлия Тимошенко. Прямое противостояние с президентом Зеленским это еще и способ политической защиты правовых интересов П.Порошенко в многочисленных криминальных производствах, открытых против него.

Эффектом "Моськи, которая лает на слона"

Иная ситуация у Партии Шария. К ней отходит некоторая часть голосов избирателей, разочаровавшихся в "Слуге народа". И политтехнологи Партии Шария, видимо, решили ускорить этот процесс за счет прямых и агрессивных атак на президента Зеленского. Заодно оно таким образом демонстрируют свою якобы силу. Условно, это можно назвать эффектом "Моськи, которая лает на слона".

В рейтинговом отношении "Слуга народа" является слоном по отношению к Партии Шарии (рейтинги партии Зеленского в 10 раз выше). И по этой причине "Слуге народа" целесообразно просто игнорировать "тявканье" "Моськи". Еще одна "фишка" Партии Шария – привлечение к себе внимания за счет провоцирования различных конфликтов.

Реинкарнации мифа Зеленского

На голоса избирателей, отходящих от Зеленского и партии "Слуга народа" нацелен целый ряд "старых" и новых партий, парламентских и внепарламентских. Почти наверняка такие намерения есть и у Андрея Пальчевского, создавшего недавно свою партию "Победу Пальчевского". На выборах мэра Киева он может попытаться сыграть роль реинкарнации мифа Зеленского для киевлян.

А вот с позиционированием его партии на общенациональном уровне будет сложнее. Потенциальная политико-идеологическая ниша партии А.Пальчевского – где-то между "Слугой народа" и Партией Шария. Но тогда ему надо искать политическую "фишку", которая бы отличала его и от партии президента Зеленского и от всех оппозиционных партий.

"Партия мэров"

Казалось бы, самая простая ситуация с позиционированием у партии "Пропозиція" – защита интересов местного самоуправления и процесса децентрализации в противостоянии с центральной властью. Но похожей позиции будут придерживаться и мэры многих городов Украины, которые пойдут на местные выборы от других партий. Попытка политтехнологически расширить идеологическую позицию партии "Пропозиція", уйти от стереотипа и политических ограничений "партии мэров" в итоге приводит к более аморфным формам политического позиционирования.

Похоже, что придется существенно корректировать прошлогоднее позиционирование ("новые" против "старых") партиям "Слуга народа" и "Голос".

Мифология радикального обновления правящих элит за последний год сильно ослабла и на местных выборах может не сработать. К тому же есть большие проблемы с поиском и отбором эффективных "новых" на местном уровне.

Но какой-то радикально новой модели политического позиционирования на местных выборах у партии Зеленского пока нет. Поэтому установка на обновление местного руководства будет использоваться партией "Слуга народа" и на грядущих выборах мэров городов и местных советов, но с учетом специфики отдельных регионов.

Как партии зарабатывают баллы перед местными выборами

"Голос", потерявший своего фронтмена (С.Вакарчука), вроде бы нашел новую фишку с позиционированием – это война с министром внутренних дел А.Аваковым. Но это тема политически слишком узка и не имеет отношения к местным выборам. К тому же она не связана с актуальными настроениями широкой массы избирателей. В итоге шума много, а эффект на местных выборах от такого позиционирования может оказаться нулевым.

В сложной ситуации с предвыборным позиционированием на местных выборах оказалась "Батькивщина". За последние полтора года партия Юлии Тимошенко несколько выпала из главных политико-идеологических разломов современного украинского общества. В роли главного оппонента и альтернативы Петру Порошенко ее неожиданно заменил в прошлом году Владимир Зеленский. Новое эффективное позиционирование пока не найдено. Попытка использовать тему "внешнего управления" ничего не принесла партии Юлии Тимошенко. С кем и за что бороться на местных выборах? Этот вопрос очень актуален для "Батькивщины". Возможно на щит опять будут подняты тарифная проблема и тема социальной защиты.

Отсутствие четкого политического позиционирования является явной слабостью партии "Сила и честь". Это одна из причин поражения партии Игоря Смешко на прошлогодних парламентских выборах. Опоры на рейтинг и некий политический миф (хотя и довольно размытый) вокруг И.Смешко оказалось недостаточно, тем более, когда и титульный избирательный список партии и ее избирательная кампания не очень соответствовали этому мифу.

Однако партия "Сила и честь" может хорошо вписаться в один из настроенческих трендов в нашей нынешней общественно-политической ситуации, и своя потенциальная политическая ниша у этой партии есть. Но это потенциал, который еще надо реализовать, иначе на местных выборах повторится прошлогодняя ситуация.

Вот у кого нет никаких проблем с политическим позиционированием, так это у ОПЗЖ. Эта партия прочно доминируют (почти монопольно) в пророссийской политической нише, демонстрируют оппозиционность и президенту Зеленскому и "майданным" политическим силам. И пока это позиционирование будет работать на интересы ОПЗЖ, партия Бойко-Медведчука-Левочкина ничего менять не будет. Тем более, что речь идет об идеологической позиции, которая органично отражает мировоззрение лидеров и активистов этой партии.

В заключение о самом главном, что надо понимать всем политическим силам (и старым, и новым) – осенью состоятся местные выборы, а не парламентские или президентские. И партиям, которые будут участвовать в выборах, придется адаптировать свое базовое политическое позиционирование к специфике местных выборов и особенностям отдельных регионов.