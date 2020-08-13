Все семьи из разрушенного взрывом дома на Позняках получили новое жилье, - Зеленский
Новое жилье получили все семьи, пострадавшие в результате взрыва в многоэтажке на Позняках 21 июня. В офисе Президента говорят: хоть и было много бюрократии, обеспечить людей новой крышей смогли до конца лета, как и обещали.
Соответствующее заявление Зеленского опубликовали на сайте Офиса Президента.
К слову Решили судьбу дома на Позняках, который разрушил взрыв: что с ним сделают
К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, которые потеряли близких из-за взрыва. Но мы сделали те, что обещали,
– заявил Зеленский.
По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов обычно предоставление нового жилья затягивается во времени. Однако на сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры. "Благодарен нашей команде, что мы это сделали. Обещали до конца лета – и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах", – сказал президент.
У Зеленского отмечают: в дальнейшем обязанность местных властей – помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.
Взрыв на Позняках в Киеве: основное
- Трагедия случилась около 10 утра в воскресенье, 21 июня. В результате взрыва с 5 по 8 этажи дома были повреждены.
- Из-за взрыва погибли 5 человек. Из них трое – члены одной семьи Недашковских. Выжила лишь младшая дочь Анастасия.
- Вероятной причиной взрыва называют утечку газа, однако экспертизы еще продолжаются.
- Накануне у жителей забирали счетчики на поверку и устанавливали временные шланги. Люди предполагают: они пропускали газ.
- Дом признали непригодным для проживания, в дальнейшем его планируют разбирать.
- Снести дом планируют к началу зимы.