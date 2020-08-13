Новое жилье получили все семьи, пострадавшие в результате взрыва в многоэтажке на Позняках 21 июня. В офисе Президента говорят: хоть и было много бюрократии, обеспечить людей новой крышей смогли до конца лета, как и обещали.

Соответствующее заявление Зеленского опубликовали на сайте Офиса Президента.

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К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, которые потеряли близких из-за взрыва. Но мы сделали те, что обещали,

– заявил Зеленский.

По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов обычно предоставление нового жилья затягивается во времени. Однако на сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры. "Благодарен нашей команде, что мы это сделали. Обещали до конца лета – и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах", – сказал президент.

У Зеленского отмечают: в дальнейшем обязанность местных властей – помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Правительство в целом выделило пострадавшим 40 квартир вблизи парка Феофания в Киеве. На жилье направят 60 миллионов гривен, из них 30 миллионов – это деньги Киева, остальное – инициатива правительства. Через четыре дня после трагедии Зеленский лично вручил ключи от новых квартир 12 семьям.

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