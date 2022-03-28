В результате вражеских обстрелов гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети. Поэтому игнорировать сообщения о воздушной тревоге категорически нельзя.

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В 9 областях Украины раздаются сирены

Из-за угрозы вражеского обстрела в столице и еще 8 областях Украины раздаются сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Киеве и области – в 4:00;

Черниговской области – в 21:58 27 марта;

Полтавской – в 3:36;

Сумской – в 3:44;

Харьковской – в 3:37;

Луганской – в 13:28 24 марта;

Днепропетровской – в 3:37:

Запорожской – в 3:36;

Житомирской – в 3:48.

Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим нужно выключить свет, газ и погасить огонь в помещениях. Кроме этого, о воздушной тревоге следует сообщить своим соседям. Также следует помочь больным и пожилым людям.

До укрытия необходимо добраться как можно скорее. С собой советуют взять мобильный телефон. Обратите внимание, что оставить убежище можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.

Обратите внимание! Актуальную информацию о воздушных тревогах в областях Украины можно просмотреть по ссылке.



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