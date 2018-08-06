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"Все болезни от нервов": как эмоции влияют на здоровье

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Как эмоции связаны с возникновением болезней
Как эмоции связаны с возникновением болезней / lifehacker.ru

Эмоции и чувства влияют не только на настроение, но и непосредственно на самочувствие. Иногда последствия для здоровья могут быть даже фатальными.

Изучением взаимосвязи эмоций и возникновения болезней занимается направление в медицине и психологии – психосоматика, пишет Нochu.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 20% населения планеты ищут корни своих болезней именно в психологическом состоянии.

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На сегодня ученые выделили около 500 заболеваний, которые возникают из-за психологического состояния человека. И негативные эмоции и и постоянные стрессы могут привести даже к раку, а это уже не шутки.

via GIPHY

Основные симптомы того, что организм "болеет" из-за нервов:

- чувствуете боль в груди;
- чувствуете бесконечную усталость;
- нарушенный сон
- периодически болит голова;
- беспокоят боли в спине и животе.

Если подобные симптомы у вас проявляются слишком часто и даже анализы в норме – стоит разобраться со всеми накопившимися проблемами, при необходимости – обратиться к психологу.

Почему самочувствие так зависит от эмоций? Это заложено с рождения: когда чувствуем гнев – учащается сердцебиение, из-за чрезмерного гнева – краснеем и зажимаем зубы. И таких примеров – много.

Как эмоции влияют на возникновение болезней? 1. Один из тезисов ученых – организм не может адаптироваться к стрессу – это проявляется в виде болезни. 2. Еще одна мысль – если не "проживать" эмоции, а подавлять их, не признавая проблемы.

3. Также болезни могут возникать, когда есть психологические проблемы, которые отражаются на физическом самочувствии – например, если у вас сильный аппетит, это может свидетельствовать о том, что подсознательно вы испытываете страх и потребность в защите, а боль в глазах может сигнализировать о неспособности ясно смотреть на свое настоящее, прошлое или будущее.

Как уберечься от последствий негативных эмоций? Самое важное – минимизировать внешние стрессы. Также важно не сдерживать эмоции, а научиться принимать и отпускать их. Специалисты рекомендуют заняться йогой или медитацией и обязательно обратиться к психологу.

via GIPHY

 

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Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Психология Здоровье
Источник: 24 Канал
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