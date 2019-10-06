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      Все больше и больше: оккупанты назвали количество туристов, которые посетили в Крым в 2019-м

      81 Читати новину українською
      Крым
      Крым / Ua.news

      Оккупированный Крым в 2019 году посетили 6,5 миллиона туристов. При этом приезжали на аннексированный полуостров они едва ли не со всего мира.

      Такую цифру назвали российские оккупанты. В частности, – глава комитета по туризму, курортам и спорту так называемого парламента Крыма Алексей Черняк. Об этом информируют "Крым. Реалии".

      Гончарук: Гончарук: Нет ни одного сообщения с оккупированным Крымом не восстанавливаем

      Он утверждает: иностранцев было много, аж из 159 стран мира.

      На сегодня, республику посетило 6,5 миллиона туристов из 159 стран мира. С каждым годом их количество растет,
      – отметил Черняк.

      Правда, оккупанты почему-то не могут прийти к общему числу. Да, в начале октября так называемое Минкурортов Крыма сообщало о 6,6 миллиона туристов, посетивших полуостров в 2019 году. А российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что в Крыму летом 2019 года отдохнули 5,8 миллиона туристов. Украинские пограничники указывают совсем другую цифру: всего 2 миллиона человек за 9 месяцев пересекли границу с оккупированным Крымом.

      В то же время, российские оккупанты распространяли информацию и относительно украинских отдыхающих. Они утверждают, что аннексированный Крым с начала 2019 года посетило около миллиона туристов из Украины.

      Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о массовом наплыве украинских туристов в аннексированном Крыму. В целом украинцы стали меньше посещать полуостров. Подавляющее большинство граждан посещают родственников, решают свои бытовые вопросы, а также оформляют документы.

      blog_ava
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      сегодня
      2003
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости России Новости Крыма Российская пропаганда Аннексия Крыма
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