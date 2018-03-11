Все больше иностранцев едут в Украину: из каких стран больше всего туристов

В течение 2017 года в Украине сохранились тенденция увеличения количества въездных туристов. В прошлом году Украину посетили почти на миллион больше туристов, чем в 2016 году.

Об этом рассказал президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, пишет "Укринформ".

Так, в 2017 году Украину посетили 14,6 миллионов иностранцев.

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Липтуга добавил, что в 2013-м Украину посетили 25 миллионов иностранных туристов, а в 2014 – 12,5 миллионов. С тех пор количество приезжих растет.

На первом месте среди стран, туристы из которых едут в Украину, – Молдова, на втором – Беларусь, на третьем - Россия. Увеличилось количество туристов из Турции, а также Израиля.

"Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, которые привыкли к нашему уровню сервиса", – рассказал чиновник.