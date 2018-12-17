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      "Все, что я хочу на Рождество – это демократию": в Венгрии не утихают протесты

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      Протесты в Будапеште
      Протесты в Будапеште / Getty Images

      В воскресенье, 16 декабря, в венгерской столице Будапеште около 10 тысяч человек в четвертый раз вышли на масштабные протесты против "рабского" трудового кодекса.

      Об этом пишет The Washington Post

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      Протестующие, среди которых оппозиционные партии, студенты и профсоюзы, убеждены, что новые изменения в кодекс ограничивают права работников и подрывают демократию. Как отмечают митингующие, "рабский закон" предусматривает увеличение максимального лимита для ежегодной сверхурочной работы с 250 до 400 часов.


      Протесты в Будапеште

      Люди устроили митинг под зданием парламента и штаб-квартирой государственного телеканала. На одном из плакатов было написано "Все, что я хочу на Рождество – это демократию".


      Протесты в Будапеште

      Без столкновений не обошлось. Правоохранители применили слезоточивый газ к демонстрантам.


      Протесты в Будапеште

      Associated Press сообщает, что глава администрации венгерского премьера Гергели Гуляш назвал демонстрантов "людьми Сороса" (американского миллиардера венгерского происхождения – 24 канал) и заявил, что они продемонстрировали "открытую антихристианскую ненависть".


      Протесты в Будапеште

      Отметим, что протесты против "рабского закона" стали крупнейшими с того времени, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан пришел к власти в 2010 году.

      Все фото – Getty Images

      Напомним, протесты в столице Венгрии начались 13 декабря после принятия изменений в Трудовой кодекс.

      Теги: протесты Венгрия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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