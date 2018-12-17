"Все, что я хочу на Рождество – это демократию": в Венгрии не утихают протесты

В воскресенье, 16 декабря, в венгерской столице Будапеште около 10 тысяч человек в четвертый раз вышли на масштабные протесты против "рабского" трудового кодекса.

Об этом пишет The Washington Post.

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Протестующие, среди которых оппозиционные партии, студенты и профсоюзы, убеждены, что новые изменения в кодекс ограничивают права работников и подрывают демократию. Как отмечают митингующие, "рабский закон" предусматривает увеличение максимального лимита для ежегодной сверхурочной работы с 250 до 400 часов.



Протесты в Будапеште

Люди устроили митинг под зданием парламента и штаб-квартирой государственного телеканала. На одном из плакатов было написано "Все, что я хочу на Рождество – это демократию".



Протесты в Будапеште

Без столкновений не обошлось. Правоохранители применили слезоточивый газ к демонстрантам.



Протесты в Будапеште

Associated Press сообщает, что глава администрации венгерского премьера Гергели Гуляш назвал демонстрантов "людьми Сороса" (американского миллиардера венгерского происхождения – 24 канал) и заявил, что они продемонстрировали "открытую антихристианскую ненависть".



Протесты в Будапеште

Отметим, что протесты против "рабского закона" стали крупнейшими с того времени, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан пришел к власти в 2010 году.

Все фото – Getty Images

Напомним, протесты в столице Венгрии начались 13 декабря после принятия изменений в Трудовой кодекс.