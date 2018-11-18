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      "Все, что в наших силах": в США сделали заявление относительно дальнейшей поддержки НАТО

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      В США обещают поддерживать НАТО вопреки решению Трампа
      В США обещают поддерживать НАТО вопреки решению Трампа / Фото из открытых источников

      Сенат США осознает ценность НАТО. Поэтому, несмотря на высказывания Трампа касательно выхода страны из Альянса, сенаторы будут делать все возможное для дальнейшей поддержки.

      Об этом заявила член Сената США от Демократической партии Джин Шахин, пишет Укринформ.

      Читайте также: "У Европы недостаточно сил": в НАТО критически отреагировали на конфликт Макрона и Трампа

      24 канал писал, что летом президент США пригрозил союзникам выходом государства из НАТО, если страны-члены не выполнят обязательства по расходам 2% ВВП на оборону. Также Трамп призвал лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% ВВП.

      Однако Шахин заверила, что Сенат осознает важность НАТО.

      Наблюдательная группа по НАТО в Сенате США возникла потому, что, по нашему мнению, важно четко и громко заявить о двухпартийной поддержке НАТО в Сенате,
      – сказала Шахин.

      Сенатор также отметила, что члены этой группы в Сенате приложат все усилия для поддержки Альянса официальным Вашингтоном.

      "Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы НАТО получило все необходимые от США ресурсы", – отметила сенатор.

      К слову, в Парламентской ассамблее НАТО выразили серьезное беспокойство энергетической безопасностью. Так, страны-члены Альянса трактуют использование Кремлем газа в качестве инструмента политического принуждения, что делает Европу и НАТО стратегически уязвимыми.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США НАТО
      Источник: 24 Канал
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